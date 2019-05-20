2019-05-20T05:30:53+03:00
Экономика

Трамп отменил пошлины на сталь и алюминий из Канады и Мексики

Глава США подписал два распоряжения.
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Соединенные Штаты отменяют ввозные пошлины на сталь и алюминий из Мексики и Канады. В воскресенье, 19 мая, президент США Дональд Трамп подписал два распоряжения, которые были опубликованы пресс-службой Белого дома.

"Я установил, что ... импорт алюминия из Канады и Мексики больше не будет угрожать нанесением ущерба национальной безопасности [США]", - сказано в документах.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал, что в ответ на американские пошлины на импорт стали и алюминия Мексика ввела пошлины на несколько видов товаров из США: картошку, яблоки, свинину, сыр, виски и другие.

А в пятницу, 17 мая, стало известно, что Соединенные Штаты решили отменить ввозные пошлины на металл из Канады и Мексики в обмен на «борьбу» с транзитом стали и алюминия, произведенных в третьих странах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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