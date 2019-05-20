Трамп предостерег Иран от угроз в адрес США
Ирану не стоит угрожать Соединенным Штатам. Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп.
"Если Иран хочет воевать, это будет официальным концом Ирана. Никогда больше не угрожайте Соединенным Штатам!", - написал Трамп в своём Twitter.
Как писал сайт kp.ru, глава МИД КНР Ван И во время телефонных переговоров с госсекретарем США Майком Помпео призвал Америку действовать осторожно с Ираном и не нагнетать обстановку.
Пентагон обвинил Тегеран в подготовке атаки на американских военных. Командование ВС США запросило отправку в ближневосточный регион дополнительных сил. Однако министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил о том, что страна не хочет войны с США. Он связывает это с тем, что ни у кого не иллюзий по поводу возможного состязания с Ираном.
Напомним, 23 апреля парламент Ирана принял ответные санкции против Соединенных Штатов. Законы были ратифицированы после заявления госсекретаря США Майкл Помпео о том, что Вашингтон решил полностью отказаться от исключений по иранским санкциям.
ИСТОЧНИК KP.RU