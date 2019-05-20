Трамп предостерег Иран от угроз в адрес США

СЕГОДНЯ 06:36 2019-05-20T06:36:19+03:00

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Ирану не стоит угрожать Соединенным Штатам. Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп.

"Если Иран хочет воевать, это будет официальным концом Ирана. Никогда больше не угрожайте Соединенным Штатам!", - написал Трамп в своём Twitter.

Как писал сайт kp.ru, глава МИД КНР Ван И во время телефонных переговоров с госсекретарем США Майком Помпео призвал Америку действовать осторожно с Ираном и не нагнетать обстановку.

Пентагон обвинил Тегеран в подготовке атаки на американских военных. Командование ВС США запросило отправку в ближневосточный регион дополнительных сил. Однако министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил о том, что страна не хочет войны с США. Он связывает это с тем, что ни у кого не иллюзий по поводу возможного состязания с Ираном.

Напомним, 23 апреля парламент Ирана принял ответные санкции против Соединенных Штатов. Законы были ратифицированы после заявления госсекретаря США Майкл Помпео о том, что Вашингтон решил полностью отказаться от исключений по иранским санкциям.

ИСТОЧНИК KP.RU