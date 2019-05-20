2019-05-20T07:12:12+03:00
Политика

В парламенте Австрии признали бесполезность антироссийских санкций

Депутата нацсовета заявила, что Европа нуждается в проекте "Северный поток-2"
Юлия ДИВЕЕВА
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В парламенте Австрии выразили поддержку "Северному потоку-2"В парламенте Австрии выразили поддержку "Северному потоку-2"Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Антироссийские санкции не принесли того результата, на какой рассчитывали в Европе, при этом страны Евросоюза понесли из-за них оргомный ущерб. Об этом заявила депутат Национального совета Австрии Ангелика Винциг

"Экономические санкции наказывают не тех. Я против санкций, поскольку они не приносят какого-либо результата", —заявила она в интервью изданию Kurier.

Винциг сравнила ситуацию санкциями и контрсанкциями с "экономическим шпагатом". По ее мнению, рестрикции не следовало вводить с самого начала, а вместо этого искать другие политические решения международных вопросов.Она также указала, что за время противостояния с Западом, Москва значительно улучшила сотрудничество с Пекином, который заместил многие европейские товары на российском рынке своей продукцией.

Австрийский депутат подчеркнула, что не поддерживает мнение некоторых кандидатов в Европарламент о необходимости остановить проект "Северный поток — 2". Винцинг уверена, что Европа нуждается в запуске этого трубопровода, потому что другой альтернативы поставок у ЕС просто нет.

"Нам нужен "Северный поток — 2" — такова позиция Австрии. Энергообеспечение — вопрос важный, и другой альтернативы у нас нет", — сказала Винциг.

Как писал сайт kp.ru, 17 мая прошла совместная конференция правительства Австрии и её нефтегазовой компании OMV. Во время своего выступления канцлер Себастьян Курц заявил о положительном отношении страны к "Северному потоку-2".

ИСТОЧНИК KP.RU

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