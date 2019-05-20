Погода в Москве на 20 мая 2019 года: тепло и без осадков

СЕГОДНЯ 07:08 2019-05-20T07:08:34+03:00

В Москве тепло и почти безоблачно Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стало известной, какой будет погода в Москве на 20 мая 2019 года

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Погода в Москве на 20 мая 2019 года будет теплой и слегка облачной, а вот осадков не ожидается.

Температура воздуха в дневные часы составит 21..23 градуса, ночью же столбики термометров могут опуститься до 9..11 градусов. Ветер переменных направлений разовьет скорость 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление остается повышенным - 753 миллиметра ртутного столба.

Сайт kp.ru писал о том, что практически вся прошлая неделя была довольно дождливой и ветряной. Москвичам даже пришлось столкнуться с небольшими грозами и их последствиями.

В ближайшие семь дней осадки вернутся в столицу, а потому, как минимум, со среды по пятницу возможны кратковременные дожди. Последним "сухим" днем станет вторник. В воскресенье дождей также не предвидится, передает Гидрометцентр России.

ИСТОЧНИК KP.RU