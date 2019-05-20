2019-05-20T09:20:04+03:00
Политика

Трамп заявил, что американские компании покидают Китай

Во всем виноваты повышенные ввозные пошлины на товары из Поднебесной
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Вашингтон 10 мая увеличил размер пошлин на китайские товарыВашингтон 10 мая увеличил размер пошлин на китайские товарыФото: REUTERS
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о том, что американские компании все активнее покидают КНР из-за введенных Вашингтоном ввозных пошлин на китайские товары.

Предприниматели переносят свое производство в другие азиатские страны, в частности, во Вьетнам, и в этом, по мнению главы США, виноват только Пекин. Так, Вашингтон якобы предлагал очень хороший вариант торгового соглашения, но в Китае от него отказались.

"Я сказал: окей, тогда мы поднимем пошлины", - цитирует Fox News Трампа.

Сайт kp.ru писал о том, что 10 мая США подняли ввозные пошлины с 10% на 25% сразу на 5700 наименований китайских товаров. Общегодовая стоимость облагаемой ими продукции тянет на 200 млрд долларов. В Китае выразили сожаление в связи с принятием такого решения и пообещали дать жесткий ответ.

Пекин готовит жёсткий ответ на увеличение американцами пошлин на ввоз китайских товаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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