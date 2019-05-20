2019-05-20T12:12:43+03:00
Спорт

Килиан Мбаппе намекнул на возможный уход из ПСЖ

На церемонии вручения персональных наград 20-летний форвард дал завуалированный намек на возможный уход из клуба.
Дарья КРЫЛОВА
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Килиан Мбаппе.Килиан Мбаппе.Фото: REUTERS
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Мбаппе третий год подряд признан лучшим молодым игроком французского чемпионата, но в этом году он стал еще и лучшим игроком сезона, обогнав в гонке за награду своего одноклубника Неймара.

Мбаппе стал уже четвертым представителем «ПСЖ», получающим эту награду. Ранее её обладателями были Неймар, Эдинсон Кавани и Златан Ибрагимович. В гонке за награду Килиан обошел Хатема Бен Арфа ("Ренн"), Николя Пепе ("Лилль"), а также Анхеля Ди Марию.

На церемонии вручения обеих наград Мбаппе произнес короткую речь, в которой дал пространный намек на возможную смену клубной прописки.:

"Я чувствую, что пришло время взять на себя больше ответственности. Возможно, здесь, в Париже, а может где-то ещё. В любом случае спасибо всем. Я нахожусь на переломном этапе своей карьеры", - слова Мбаппе приводит GiveMeSport Football.

За «ПСЖ» Мбаппе отыграл 2 сезона, 56 матчей и забил 45 голов. С недавнего времени им активно интересуется мадридский «Реал», но «ПСЖ» ясно дал понять, что просто так отпускать своего лучшего форварда не собирается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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