2019-05-20T12:21:16+03:00
В мире

Швеция запросила ордер на арест Ассанжа

Шведская прокуратура сообщила о намерениях начать процедуру экстрадиции из Лондона основателя сайта WikiLeaks [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Швеция запросила ордер на арест АссанжаШвеция запросила ордер на арест АссанжаФото: REUTERS
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В понедельник, 20 мая, заместитель главного прокурора Швеции Ева-Мари Перссон направила запрос в окружной суд Упсалы с просьбой заочного ареста основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который был задержан британской полицией после того, как 11 апреля Эквадор отказал ему в предоставлении убежища. Об этом сообщили в пресс-релизе шведской прокуратуры.

«Я прошу, чтобы окружной суд заочно задержал Ассанжа по подозрению в изнасиловании. Если окружной суд решит арестовать его, я приступлю к процедуре выдачи европейского ордера на арест, в котором содержится просьба об экстрадиции в Швецию», - сказано в заявлении Перссон.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, неделю назад, 13 мая, шведский прокурор сообщил о намерение возобновить дело об изнасиловании в отношении Ассанжа, отметив, что что решение о выдаче журналиста из Швеции в третью страну будет приниматься совместно с британскими властями. Тогда же Перссон сообщила, что адвокат потерпевшей попросил о возобновлении расследования изнасилования.

Напомним, после отказа Эквадором предоставления убежища, в начале мая суд Лондона приговорил журналиста к 50 неделям тюрьмы за нарушение условий освобождения с возможностью сокращения срока вдвое. Министерство иностранных дел Британии также обещало не выдать Ассанжа, если ему грозит смертная казнь.

4 предательства в жизни Ассанжа.В жизни Джулиана Ассанжа что-то явно пошло не так. Семь лет в посольстве Эквадора, теперь тюрьма, а на горизонте - смертная казнь. Но кто такой этот Ассанж? Герой? Или все-таки террорист?

ИСТОЧНИК KP.RU

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