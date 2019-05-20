Прокуратура Турции выдала ордер на задержание 249 сотрудников МИД
Турецкая прокуратура выдала ордер на задержание 249 сотрудников министерства иностранных дел республики. Всех этих людей подозревают в связях с организацией FETO, которая признана террористической на территории страны.
Власти считают, что сотрудники ведомства смогли сдать экзамен для прохождения государственной службы лишь благодаря этой группировке. К настоящему моменту удалось задержать 78 человек, еще 171 все еще находится на свободе, передает телеканал NTV.
Напомним, что 16 июля 2016 года в Турции была совершена попытка государственного переворота. Мятеж удалось подавать, но жертвами беспорядков стали более 240 человек. Позже власти обвинили в случившемся богослова Фетхуллаха Гюлена и его последователей.
Сайт kp.ru писал о том, что с тех пор Анкара задержала около 77 тысяч человек, подозреваемых в связях с организацией FETO и причастных к попытке госпереворота.
ИСТОЧНИК KP.RU