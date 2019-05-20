2019-05-20T12:40:42+03:00
Происшествия

Глава отдела полиции в Чехове задержан по подозрению в мошенничестве

По результатам служебной проверки начальника уволят из органов и привлекут к ответственности
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Начальники задержанного также будут наказаныНачальники задержанного также будут наказаныФото: Олег ЗОЛОТО
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Начальник Столбовского отдела полиции по городскому округу Чехов был задержан по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщила глава пресс-службы Главного управления министерства внутренних дел России по Московской области Татьяна Петрова.

"В настоящий момент по данному факту назначено проведение служебной проверки, по результатам которой сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечен к ответственности в соответствии с законодательством", - говорится в пресс-релизе, который оказался в распоряжении сайта kp.ru.

В документе сообщается о том, что непосредственные руководители задержанного также будут привлечены к ответственности, но лишь дисциплинарной.

"КП" писала о том, что история с разоблачением руководства Чеховского отдела полиции началась еще несколько месяцев назад. Так, в январе были задержаны два высокопоставленных правоохранителя, которых заподозрили во взяточничестве, а следом под стражу был взят начальник городского ОМВД Андрей Большаков. Ему вменяют незаконный оборот оружия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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