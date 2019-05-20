2019-05-20T13:54:44+03:00
Происшествия

Около 870 человек эвакуированы из школы на севере Москвы

Анонимный источник сообщил о том, что в здании может быть заложена бомба
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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На месте инцидента работают правоохранителиНа месте инцидента работают правоохранителиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Одну из школ на севере Москвы эвакуировали из-за угрозы взрыва. Анонимный источник сообщил о том, что в здании может быть заложена бомба.

Речь идет о школе №962, в распоряжении которой находятся сразу несколько объектов. На улицу было выведено всего около 870 человек. Как сообщили "КП" очевидцы инцидента, у здания школы продолжают работать полицейские и пожарные.

Стоит отметить, что в подавляющем большинстве случаев такие сообщение о "минировании" зданий оказываются ложными. Волна телефонного терроризма накрыла нашу страну еще осенью прошлого года, и с тех пор экстренные службы часто получаются подобную информацию.

Сайт kp.ru писал о том, что в нескольких случаях анонимные звонки осуществляли сами ученики, которые не хотели идти в школу или писать контрольные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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