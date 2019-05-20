2019-05-20T13:52:39+03:00
Москва

Пробный поезд запустили на Некрасовской ветке столичного метро

Новый участок подземки планируется открыть в начале июня
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Москве готовят к открытию участок Некрасовской линии метроВ Москве готовят к открытию участок Некрасовской линии метроФото: Михаил ФРОЛОВ
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На первом пусковом участке Некрасовской линии московского метро запустили пробный поезд. Состав начал курсировать между станциями «Косино» и «Некрасовка».

«После положительного заключения исследований ВСП (верхнего строения пути – ред.), проведенных при помощи путеизмерительного поезда, на первом пусковом участке «розовой» ветки метро началась накатка путей при помощи составов «Москва». В конце прошлой недели на Некрасовской линии метро был запущен путеизмерительный поезд, который прошел по маршруту: станция «Косино» - станция «Улица Дмитриевского» - станция «Лухмановская» - станция «Некрасовка» - депо «Руднево» и обратно», - цитирует слова гендиректора АО «Мосинжпроект» Марса Газизуллина РИАМО.

По словам эксперта, новый участок подземки уже готовится к открытию. Предполагается, что новая ветка будет открыта уже в начале июня. Станции Некрасовской линии метрополитена необходима для 800 тысяч жителей районов Нижегородский, Рязанский, Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомский, Некрасовка и подмосковного города Люберцы, передает Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU

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