Пробный поезд запустили на Некрасовской ветке столичного метро
На первом пусковом участке Некрасовской линии московского метро запустили пробный поезд. Состав начал курсировать между станциями «Косино» и «Некрасовка».
«После положительного заключения исследований ВСП (верхнего строения пути – ред.), проведенных при помощи путеизмерительного поезда, на первом пусковом участке «розовой» ветки метро началась накатка путей при помощи составов «Москва». В конце прошлой недели на Некрасовской линии метро был запущен путеизмерительный поезд, который прошел по маршруту: станция «Косино» - станция «Улица Дмитриевского» - станция «Лухмановская» - станция «Некрасовка» - депо «Руднево» и обратно», - цитирует слова гендиректора АО «Мосинжпроект» Марса Газизуллина РИАМО.
По словам эксперта, новый участок подземки уже готовится к открытию. Предполагается, что новая ветка будет открыта уже в начале июня. Станции Некрасовской линии метрополитена необходима для 800 тысяч жителей районов Нижегородский, Рязанский, Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомский, Некрасовка и подмосковного города Люберцы, передает Москва 24.
ИСТОЧНИК KP.RU