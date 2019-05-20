2019-05-20T14:36:52+03:00
Общество

Песков прокомментировал итоги Евровидения

Представитель Кремля назвал третье место Лазарева на европейском музыкальном конкурсе «достаточно высоким»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Сергей Лазарев выступал под пятым номеромСергей Лазарев выступал под пятым номеромФото: REUTERS
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Третье место на Евровидение является достаточно высоким. Соответствующем образом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал возможную предвзятость жюри в отношении к России на музыкальном конкурсе, добавив, что квалифицированно результаты могут оценить только Министерство культуры страны.

«Мы не можем как-то судить, мы не специалисты. Квалифицированно может сказать только Министерство культуры. Но третье место - достаточно высокое место», - заявил представитель Кремля.

Ранее после Евровидения в эксклюзивном интервью «Комсомольской правде» представитель России на музыкальном конкурсе Сергей Лазарев заявил, что «Я вижу предвзятость к России».

Напомним, как писал сайт kp.ru, в финале Евровидения победа досталась представителю Нидерландов Дункану Лоуренсу, Сергей Лазарев занял третье место. Однако, продюсер выступления российского певца Филипп Киркоров заявил, что по итогам зрительского голосования представитель России занял второе место.

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Сергей Лазарев выразил всем благодарность за поддержку.
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ИСТОЧНИК KP.RU

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