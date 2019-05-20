Студенты-целевики вернутся в вологодские вузы

СЕГОДНЯ 15:12 2019-05-20T15:12:31+03:00

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Уже в этом году Вологодский и Череповецкий университеты объявят дополнительный набор по самым востребованным в области педагогическим специальностям. Места за счет областного бюджета организуют для будущих учителей математики и информатики, иностранных языков и культурологии, а также специального образования.

В течение всего срока обучения каждый студент-целевик будет получать ежемесячно дополнительную стипендию в 4 тысяч рублей. После окончания учебы молодой специалист будет обязан отработать по специальности несколько лет либо вернуть деньги, потраченные на его обучение.

Идея возвращения в вузы программы целевой подготовки принадлежит главе региона Олегу Кувшинникову: «Мы впервые за много лет обращаемся к такой практике, потому что такая необходимость уже назрела. Школам нужны молодые специалисты, которые не убегут через один-два месяца работы».

Кроме того, в новом учебном году с 3 до 10 тысяч рублей будет увеличен размер губернаторской стипендии. С 2018 года ее получают талантливые в учебе, активные в общественной и спортивной жизни студенты и аспиранты.

ИСТОЧНИК KP.RU