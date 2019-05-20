2019-05-20T15:45:33+03:00
Политика

После инаугурации первым среди зарубежных лидеров Зеленский примет президента Грузии

Согласно программе мероприятий по случаю вступления в должность президента Украины, новоизбранный лидер Незалежной проведёт ряд двусторонних встреч [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Владимир Зеленский вступил в должность президента УкраиныВладимир Зеленский вступил в должность президента УкраиныФото: REUTERS
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В понедельник, 20 мая, после вступления в должность президента Украины первым среди зарубежных лидеров новоизбранный глава Незалежной Владимир Зеленский примет президента Грузии Саломе Зурабишвили.

Согласно программе мероприятий после инаугурации Владимира Зеленского приведёт ряд двусторонних встреч. с 14:30 до 17:00 он проведёт ряд двусторонних встреч тет-а-тет с главами нескольких государств.

Кроме Саломе Зурабишвили на инаугурацию новоизбранного президента приехали еще три действующих глав государств Раймондса Вейониса от Латвии: Дали Грибаускайте от Литвы, Керсти Кальюлайд от Эстонии.

Напомним, как сообщал ранее сайт kp.ru, Зеленский вступил в должность украинского президента утром в понедельник, 20 мая. Он сообщил о том, что его первым указом будет постановление о роспуске Верховной рады.

Полное обращение Владимира Зеленского, нового президента Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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