После инаугурации первым среди зарубежных лидеров Зеленский примет президента Грузии

СЕГОДНЯ 15:45 2019-05-20T15:45:33+03:00

Согласно программе мероприятий по случаю вступления в должность президента Украины, новоизбранный лидер Незалежной проведёт ряд двусторонних встреч [видео]

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В понедельник, 20 мая, после вступления в должность президента Украины первым среди зарубежных лидеров новоизбранный глава Незалежной Владимир Зеленский примет президента Грузии Саломе Зурабишвили.

Согласно программе мероприятий после инаугурации Владимира Зеленского приведёт ряд двусторонних встреч. с 14:30 до 17:00 он проведёт ряд двусторонних встреч тет-а-тет с главами нескольких государств.

Кроме Саломе Зурабишвили на инаугурацию новоизбранного президента приехали еще три действующих глав государств Раймондса Вейониса от Латвии: Дали Грибаускайте от Литвы, Керсти Кальюлайд от Эстонии.

Напомним, как сообщал ранее сайт kp.ru, Зеленский вступил в должность украинского президента утром в понедельник, 20 мая. Он сообщил о том, что его первым указом будет постановление о роспуске Верховной рады.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/709829" frameborder="0"></iframe> Полное обращение Владимира Зеленского, нового президента Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU