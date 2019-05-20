После инаугурации первым среди зарубежных лидеров Зеленский примет президента Грузии
В понедельник, 20 мая, после вступления в должность президента Украины первым среди зарубежных лидеров новоизбранный глава Незалежной Владимир Зеленский примет президента Грузии Саломе Зурабишвили.
Согласно программе мероприятий после инаугурации Владимира Зеленского приведёт ряд двусторонних встреч. с 14:30 до 17:00 он проведёт ряд двусторонних встреч тет-а-тет с главами нескольких государств.
Кроме Саломе Зурабишвили на инаугурацию новоизбранного президента приехали еще три действующих глав государств Раймондса Вейониса от Латвии: Дали Грибаускайте от Литвы, Керсти Кальюлайд от Эстонии.
Напомним, как сообщал ранее сайт kp.ru, Зеленский вступил в должность украинского президента утром в понедельник, 20 мая. Он сообщил о том, что его первым указом будет постановление о роспуске Верховной рады.
Полное обращение Владимира Зеленского, нового президента Украины.
ИСТОЧНИК KP.RU