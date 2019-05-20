Опрос: более четверти россиян сталкивались с аллергией на растения, пыльцу или пух

СЕГОДНЯ 15:53 2019-05-20T15:53:18+03:00

Согласно исследованию, 66% респондентов, которые жалуются на аллергию на растения, пользуются специальными препаратами

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Более четверти россиян (26%) страдают от аллергии на растения, пыльцу или пух - таковы данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Среди россиян наиболее распространена аллергия на растения: 26% респондентов сталкивались с этим видом аллергии, преимущественно женщины (31%)", - говорится в материалах ВЦИОМ, опубликованных в понедельник, 20 мая.

Две трети (66%) из тех, кто страдает от аллергии на растения, пользуются специальными препаратами, а 20% регулярно обращаются к врачам, 16% стараются в период цветения находиться дома. При этом 25% опрошенных рассказали, что страдают от аллергии на лекарственные препараты, и примерно столько же респондентов сталкивались с аллергией на пищевые продукты и домашнюю пыль.

Участники опроса считают, что в последнее время число страдающих от аллергии неуклонно растет. 60% россиян уверены, что это происходит из-за плохой экологии, 42% винят низкое качество продуктов, 41% называют основной причиной наследственность, а 40% - сбой иммунной системы.

ИСТОЧНИК KP.RU