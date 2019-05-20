Опрос: более четверти россиян сталкивались с аллергией на растения, пыльцу или пух
Более четверти россиян (26%) страдают от аллергии на растения, пыльцу или пух - таковы данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
"Среди россиян наиболее распространена аллергия на растения: 26% респондентов сталкивались с этим видом аллергии, преимущественно женщины (31%)", - говорится в материалах ВЦИОМ, опубликованных в понедельник, 20 мая.
Две трети (66%) из тех, кто страдает от аллергии на растения, пользуются специальными препаратами, а 20% регулярно обращаются к врачам, 16% стараются в период цветения находиться дома. При этом 25% опрошенных рассказали, что страдают от аллергии на лекарственные препараты, и примерно столько же респондентов сталкивались с аллергией на пищевые продукты и домашнюю пыль.
Участники опроса считают, что в последнее время число страдающих от аллергии неуклонно растет. 60% россиян уверены, что это происходит из-за плохой экологии, 42% винят низкое качество продуктов, 41% называют основной причиной наследственность, а 40% - сбой иммунной системы.
ИСТОЧНИК KP.RU