Жена Владимира Зеленского завела аккаунт в Instagram
Елена Зеленская - жена президента Украины Владимира Зеленского - завела аккаунт в социальной сети Instagram. В описании страницы она назвала себя The newbie First Lady (Первая леди - новичок).
Она уже разместила несколько кадров с супругом перед его инаугурацией а также опубликовала видео, в котором поправляет президенту Украины галстук.
Владимир и Елена Зеленские перед церемонией инаугурации.
Одну из первых фотографий Зеленской уже прокомментировала певица Вера Брежнева. "Сил, здоровья, крепости духа, надежных людей рядом, поддержки и любви", - написала артистка.
Первая леди Украины подписалась на четыре страницы: Владимира Зеленского, студии "Квартал 95" (которой руководил ее муж), телевизионного шоу "Женский квартал" и аккаунт команды Зе. В настоящее время у нее более 160 тысяч подписчиков и это число быстро растет.
Напомним, ранее в понедельник, 20 мая, состоялась церемония инаугурации Владимира Зеленского. Новый президент Украины назвал своей главной задачей прекращение огня в Донбассе и уже подписал закон о роспуске Верховной Рады.
ИСТОЧНИК KP.RU