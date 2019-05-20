Жена Владимира Зеленского завела аккаунт в Instagram

СЕГОДНЯ 16:26 2019-05-20T16:26:31+03:00

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Елена Зеленская - жена президента Украины Владимира Зеленского - завела аккаунт в социальной сети Instagram. В описании страницы она назвала себя The newbie First Lady (Первая леди - новичок).

Она уже разместила несколько кадров с супругом перед его инаугурацией а также опубликовала видео, в котором поправляет президенту Украины галстук.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/709919" frameborder="0"></iframe> Владимир и Елена Зеленские перед церемонией инаугурации.

Одну из первых фотографий Зеленской уже прокомментировала певица Вера Брежнева. "Сил, здоровья, крепости духа, надежных людей рядом, поддержки и любви", - написала артистка.

Первая леди Украины подписалась на четыре страницы: Владимира Зеленского, студии "Квартал 95" (которой руководил ее муж), телевизионного шоу "Женский квартал" и аккаунт команды Зе. В настоящее время у нее более 160 тысяч подписчиков и это число быстро растет.

Напомним, ранее в понедельник, 20 мая, состоялась церемония инаугурации Владимира Зеленского. Новый президент Украины назвал своей главной задачей прекращение огня в Донбассе и уже подписал закон о роспуске Верховной Рады.

ИСТОЧНИК KP.RU