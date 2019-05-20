2019-05-20T17:05:48+03:00
Экономика

В Сбербанке рассказали о способах защиты от мошенничества через терминалы

Ранее СМИ сообщили о росте числа жалоб клиентов банка на хищение их средств с помощью платежных терминалов
Екатерина БОЛГОВА
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В Сбербанке посоветовали способы защиты от мошенничества через терминалыВ Сбербанке посоветовали способы защиты от мошенничества через терминалыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Сбербанке посоветовали внимательно ознакомиться с информацией на экране банкомата для защиты от мошенничества через терминалы, а также обращать внимание на присутствие неподалеку подозрительных лиц.

Напомним, ранее СМИ сообщили о росте числа жалоб клиентов банка на хищение их средств с помощью платежных терминалов. Отмечалось, что особенно популярной стала схема, при которой мошенник начинает на терминале операцию без карты, а затем отходит. Если в течение 90 секунд свою карту вставляет другой человек, то с нее списываются деньги по предыдущей операции.

"Все системы самообслуживания нашего банка надежно защищены. В целях безопасности мы рекомендуем нашим клиентам внимательно ознакомиться с информацией на экране банкомата, а также обратить внимание на наличие поблизости подозрительных лиц", — отметили в Сбербанке.

Также там посоветовали отказаться от выполнения операции при появлении сомнений и сообщить об этому банку по телефону 900.

ИСТОЧНИК KP.RU

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