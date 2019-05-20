В Сбербанке рассказали о способах защиты от мошенничества через терминалы
В Сбербанке посоветовали внимательно ознакомиться с информацией на экране банкомата для защиты от мошенничества через терминалы, а также обращать внимание на присутствие неподалеку подозрительных лиц.
Напомним, ранее СМИ сообщили о росте числа жалоб клиентов банка на хищение их средств с помощью платежных терминалов. Отмечалось, что особенно популярной стала схема, при которой мошенник начинает на терминале операцию без карты, а затем отходит. Если в течение 90 секунд свою карту вставляет другой человек, то с нее списываются деньги по предыдущей операции.
"Все системы самообслуживания нашего банка надежно защищены. В целях безопасности мы рекомендуем нашим клиентам внимательно ознакомиться с информацией на экране банкомата, а также обратить внимание на наличие поблизости подозрительных лиц", — отметили в Сбербанке.
Также там посоветовали отказаться от выполнения операции при появлении сомнений и сообщить об этому банку по телефону 900.
ИСТОЧНИК KP.RU