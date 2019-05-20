С 2021 года в России вырастет минимальный размер оплаты труда

СЕГОДНЯ 17:25 2019-05-20T17:25:17+03:00

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После пересмотра потребительской корзины 1 января 2021 года вырастет минимальная размер оплаты труда в России. Соответствующие заявление сделал глава Минтруда Максим Топилин.

«С 1 января 2021 года корзина будет пересмотрена в большую сторону. В связи с этим и минимальный размер оплаты труда будет увеличен. И, безусловно, будет повышение стандартов минимальной заработной платы дальше происходить. На этой основе мы будем смотреть на изменение соотношений по заработным платам работников бюджетной сферы», - сказал министр на Х общероссийском съезде Федерации независимых профсоюзов России, отметив, что к концу текущего года необходимо окончательно определиться с новой потребительской корзиной.

Напомним, в прошлом году минимальный размер оплаты труда был приравнен к размеру прожиточного минимума трудоспособного населения, который определяется на основе потребительской корзины.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о том, что в начале января этого года председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков выступил с заявлением о том, что минимальный размер оплаты труда могут увеличить в два раза до 25 тысяч рублей.

На текущий год МРОТ установлен в размере 11 280 руб.

ИСТОЧНИК KP.RU