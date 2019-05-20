Комиссия Мосгордумы по здравоохранению одобрила запрет вейпов в общественных местах

СЕГОДНЯ 18:16 2019-05-20T18:16:24+03:00

Законопроект также подразумевает введение ограничений и на курение кальянов

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Законопроект о запрете использования в общественных местах устройств, имитирующих табакокурение, одобрен комиссией Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья.

"Комиссия Московской городской думы рекомендует столичному парламенту принять в первом чтении проект постановления МГД "О внесении изменений в федеральный закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака", - сообщила председатель комиссии Людмила Стебенкова.

В документе объясняется, что "устройства, имитирующие курение табака" - это вейпы и электронные устройства для нагревания табака. Кроме того, законопроект предполагает запрет на использование в общественных местах кальянов, в том числе электронных.

Стебенкова отметила, что в настоящее время вейпы и другие устройства, имитирующие курение табака, не могут запрещаться в общественных местах, так как не имеют признаков табакокурения, передает РИА Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU