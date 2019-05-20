2019-05-20T18:19:11+03:00
В мире

Дело экс-президента Армении приостановили и направили в Конституционный суд республики

Ранее суд общей юрисдикции Еревана принял решение об освобождении из-под стражи Роберта Кочаряна
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Роберт КочарянРоберт КочарянФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Суд общей юрисдикции Еревана приостановил производство по делу экс-президента Роберта Кочаряна и направил его в Конституционный суд Армении. Об этом сообщила пресс-секретарь команды адвокатов бывшего главы республик Элен Аракелян в понедельник, 20 мая.

«Суд приостановил производство по делу Кочаряна и остальных фигурантов и отправил дело в Конституционный суд», - цитируют РИА Новости слова адвоката Кочаряна.

Напомним, в субботу, 18 мая, суд Армении изменил меру пресечения экс-президента страны и освободил его из-под стражи под личное поручительство бывшего и действующего лидеров непризнанной Нагорно-Карабахской республики Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, на странице в Facebook премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о второй революции в стране. Он осудил решение об освобождении из-под ареста экс-президента призвав с утра в понедельник, 20 мая, блокировать все входы и выходы зданий судов республики и ждать его выступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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