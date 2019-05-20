Автоэксперт не поддержал инициативу МВД изымать авто у пьяных водителей

СЕГОДНЯ 18:33 2019-05-20T18:56:55+03:00

Автоэксперт выступает против того, чтобы ввели конфискацию авто у пьяного водителя Фото: Евгения ГУСЕВА

В правоохранительных органах предлагают ужесточить наказание для водителей, которые сели за руль под градусом

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Предложение МВД ужесточить наказание для водителей, которые сели за руль пьяными, вызвало споры у экспертов. Многие склоняются к тому, что существующее законодательство и так достаточно сурово и ужесточать его просто некуда.

Партнёр аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто ярый противник тех, кто позволяет себе управлять автомобилем в нетрезвом виде. Тем не менее, дальше закручивать гайки нельзя, отмечает специалист.

- Существует достаточно строгая система наказания за вождение автомобиля в пьяном виде. Я бы не хотел, чтобы эта инициатива прошла, но не потому, что я поддерживаю пьяных водителей, а потому, что у таких водителей, как правило, своих автомобилей нет, — комментирует эксперт RT.

Сайт kp.ru сообщал, что министерство внутренних дел России направило в правительство предложения о законодательном закреплении возможности на конфискацию у водителей, управляющих автомобиль в алкогольном опьянении.

В свою очередь депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект, который предлагает конфискацию машин у пьяных водителей, по вине которых погибли люди или был причинен тяжкий вред здоровью.

ИСТОЧНИК KP.RU