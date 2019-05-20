2019-05-20T19:17:57+03:00
Политика

В Госдуме прокомментировали заявление Зеленского по Донбассу

Новый украинский президент поставил для себя главную задачу – прекратить вооруженный конфликт
Елена АКИМОВА
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В Госдуме прокомментировали слова Зеленского о ДонбассеВ Госдуме прокомментировали слова Зеленского о ДонбассеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Госдуме услышали заявление Владимира Зеленского, касающееся Донбасса. Новый украинский лидер считает для себя главной задачей прекратить вооруженный конфликт на данных территориях.

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек отмечает, что главное, чтобы слова президента не указывали на дальнейшую эскалацию конфликта в регионе.

- Переговоры о мире — не слабость, как кажется некоторым официальным лицам в Киеве. Это показатель сильной воли и мудрости. Если под «не слабыми» решениями Зеленского подразумевается готовность к выполнению Минских соглашений и прекращение огня, значит, он сильный политик, — цитирует RT слова депутата.

Сайт kp.ru писал, что во время инаугурации Владимир Зеленский обратился к жителям Донбасса. Изначально политик говорил на мове, однако, когда речь зашла о самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, переключился на русский язык. Он отметил, что за последние годы власти не сделали ничего для того, чтобы жители Донбасса почувствовали себя частью страны, а ведь они далеко "не чужие".

ИСТОЧНИК KP.RU

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