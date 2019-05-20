Американское издание рассказало о сексуальном скандале на подводной лодке ВМС США

СЕГОДНЯ 19:35 2019-05-20T19:35:30+03:00

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На подводной лодке USS Florida ВМС США произошел сексуальный скандал, сообщило издание Military.com. Эта подлодка является второй американской субмариной, на которой служат женщины-подводники. Из 173 членов - 32 девушки.

По данным издания, в июне 2018 года помощник капитана Грегори Керчера сообщил о составлении двух списков. В одном из них каждой служащей на подлодке девушке присвоены "звездочки", в другом списке включены сексуальные комментарии.

После появления слухов об этих списках женщины начали беспокоиться о своей безопасности. Помощник капитана пытался узнать, кто составил эти списки, но не стал открывать официальное расследование. Когда информация дошла до командования ВМС США, Керчера отправили в отставку из-за "потери уверенности в его способности руководить командой". Некоторые подводники с USS Florida также получили дисциплинарные взыскания.

ИСТОЧНИК KP.RU