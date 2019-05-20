Китай остался без «Игры престолов» из-за споров с США

СЕГОДНЯ 20:39 2019-05-20T20:39:03+03:00

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Китайские фанаты остались без заключительной серии «Игры престолов». Эксклюзивный поставщик продукции телеканала HBO — местная телекоммуникационная компания Tencent не смогла выпустить в эфир картину. Дело в политической игре – виной всему торговый спор между Китаем и Соединенными Штатами. Об этом пишет Wall Street Journal.

Последняя серия должна была выйти в эфир 20 мая, ее планировали показать на ресурсе Tencent Video. Оно вместо этого зрители были вынуждены смотреть сообщение о проблемах с каналом. Официальная страница платформы в социальной сети Weibo заявила, что о времени трансляции станет известно позднее.

Игра Престолов. Финальный сезон.

Фанаты тут же потребовали возврата денег за подписку на Tencent Video, а часть людей просто удалили свои аккаунты. В НВО пояснили, что причина сбоя – торговые споры с США. Никаких технических проблем на самом деле не было.

Очередной этап переговоров между США и КНР относительно торговых пошлин прошел безрезультатно. В Штатах было принято решение увеличить их с 10% до 25%, сообщает телеканал «360».

В чем секрет безумной популярности «Игры Престолов», кто из персонажей произносит больше всего слов и над какими ляпами все смеются 00:00 00:00

Финальный сезон вызвал настоящий ажиотаж среди поклонников. В США около 27,2 миллиона человек специально изменили свои планы, чтобы посмотреть финал «Игры престолов» в прямом эфире. Причем 10,7 миллиона американских служащих признались, что вообще не пойдут на работу, почти три миллиона человек решили опоздать, еще 3,4 миллиона будут работать из дома, хоть обычно этого не делают.

Какие ляпы обнаружили фанаты в финальной серии "Игры престолов"

Зрители нашли ляпы в заключительной серии восьмого, финального, сезона сериала "Игра престолов". В эпизоде, который вышел 20 мая, были замечены пластиковые бутылки, которые стоят за ногами персонажей - Сэма Тарли, Давоса и Джендри. А ранее зрители обнаружили бумажной стаканчик из сети кофеен Starbucks.

НВО завершил показ сериала "Игра престолов"

20 мая в свет вышла последняя серия финального, восьмого сезона фэнтезийной саги.Трансляция стартовала в 4:00 по московскому времени. Решающий эпизод смотрели миллионы зрителей по всему миру. Наплыв был такой, что у многих пользователей даже упал видеосервис HBO Go (подробности).

В московском метро установили трон из "Игры престолов"

Сериал "Игра Престолов" рвет соцсети, внедряется в рекламы, появляется на фестивалях и вот теперь даже в московском метро. На станции "Деловой центр" установили Железный трон. Сфотографироваться на нем могут все пассажиры (подробности)

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/708197" frameborder="0"></iframe> Железный трон из «Игры престолов» появился в московском метро.

ИСТОЧНИК KP.RU