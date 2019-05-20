2019-05-20T20:54:00+03:00
В мире

Иран увеличит производство низкообогащенного урана

По данным агентства Tasnim, производство будет увеличено в четыре раза
Екатерина БОЛГОВА
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Иран увеличит производство низкообогащенного урана в четыре разаИран увеличит производство низкообогащенного урана в четыре разаФото: REUTERS
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В четыре раза вырастет объем производства низкообогащенного урана (3,67%) В Иране. Об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на представителя Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруза Камальванди.

Напомним, 8 мая в годовщину выхода США из ядерной сделки Иран объявил о прекращении выполнения нескольких пунктов ядерной программы. Так, в Тегеране заявили, что не будут выполнять пункты о запасах обогащенного урана и тяжелой воды.

Камальванди отметил, что по итогам последнего заседания Высшего совета национальной безопасности Ирана объем производства низкообогащенного урана увеличится в четыре раза, начиная уже с 20 мая.

В июле 2015 года в Вене был принят итоговый Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе. Согласно плану, в частности, Иран должен был не производить оружейный плутоний, в течение 15 лет иметь в распоряжении не более 300 килограмм обогащенного до 3,67% урана, реконструировать ядерные объекты и использовать их только в мирных целях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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