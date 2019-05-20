Зеленский призвал США ужесточить санкции против России
Владимир Зеленский, который ранее в понедельник, 20 мая, официально вступил в должность президента Украины, призвал Соединенные Штаты усилить санкций против России.
Об этом он заявил на встрече с представителями американской администрации и Конгресса, которые посетили его инаугурацию, передает пресс-служба главы украинского государства.
"Хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали ужесточение санкций против РФ", - сказал Зеленский.
Он также выразил благодарность Вашингтону за поддержку по вопросу восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за работу в области внутренних реформ.
"США является мощным и очень серьезным партнером для Украины, прежде всего, в преодолении агрессии России. Самостоятельно преодолеть российскую агрессию в Донбассе и в Крыму мы не сможем", - говорится в заявлении Владимира Зеленского.
ИСТОЧНИК KP.RU