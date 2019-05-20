2019-05-20T21:26:31+03:00
Политика

Зеленский призвал США ужесточить санкции против России

Президент Украины считает Соединенные Штаты мощным и очень серьезным партнером
Екатерина БОЛГОВА
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Президент Украины Владимир ЗеленскийПрезидент Украины Владимир ЗеленскийФото: REUTERS
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Владимир Зеленский, который ранее в понедельник, 20 мая, официально вступил в должность президента Украины, призвал Соединенные Штаты усилить санкций против России.

Об этом он заявил на встрече с представителями американской администрации и Конгресса, которые посетили его инаугурацию, передает пресс-служба главы украинского государства.

"Хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали ужесточение санкций против РФ", - сказал Зеленский.

Он также выразил благодарность Вашингтону за поддержку по вопросу восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за работу в области внутренних реформ.

"США является мощным и очень серьезным партнером для Украины, прежде всего, в преодолении агрессии России. Самостоятельно преодолеть российскую агрессию в Донбассе и в Крыму мы не сможем", - говорится в заявлении Владимира Зеленского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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