2019-05-20T23:00:18+03:00
В мире

Все министры из Австрийской партии свободы выйдут из правительства

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц выступил с предложением об отставке главы МВД Херберта Кикля
Екатерина БОЛГОВА
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Канцлер Австрии Себастьян КурцКанцлер Австрии Себастьян КурцФото: REUTERS
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Австрийская партия свободы досрочно выйдет из правительства после того, как канцлер Себастьян Курц выступил с предложением об отставке министра внутренних дел Херберта Кикля. Об этом сообщило местное издание Kurier.

Ранее в понедельник, 20 мая, Курц предложил отправить в отставку Кикля, который представляет Австрийскую партию свободы. Канцлер 18 мая завершил работу в коалиции с этой партией после скандала вокруг бывшего вице-канцлера и лидера политобъединения.

Напомним, за неделю до выборов в Европарламент в СМИ появились сообщения о том, что лидер Австрийской партии свободы и вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе рассматривал вариант приобретения медиа-активов для влияния на выборы с некой "россиянкой". По словам Штрахе, женщина является гражданкой Латвии.

Вице-канцлер назвал произошедшее ловушкой и целенаправленным политическим преступлением, но ушел в отставку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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