2019-05-21T00:20:40+03:00
Политика

СМИ сообщили о заключенном перемирии между израилем и ХАМАС

Представители палестинского движения опровергли эту информацию
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Израильские СМИ сообщили о договоренности о перемирии с ХАМАСИзраильские СМИ сообщили о договоренности о перемирии с ХАМАСФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Израильские власти и палестинское движение ХАМАС, которое контролирует сектор Газа, договорились о перемирии сроком на полгода. Об этом сообщила в понедельник газета The Times of Israel со ссылкой на израильский 12-й канал.

По данным издания, стороны согласились на двустороннее прекращение огня. ХАМАС якобы пообещал "прекратить акции насилия вдоль ограждений, отделяющих сектор Газа от Израиля", не запускать горящие воздушные шары через границу и придерживаться 300-метровой буферной зоны.

Однако, как сообщает агентство Xinhua со ссылкой на официального представителя ХАМАС в секторе Газа Фаузи Бархума, информация о достигнутой договоренности не соответствует действительности.

Бархум отметил, что любое соглашение с Израилем о прекращении огня "должно основываться на приверженности Тель-Авива к выполнению всех ранее достигнутых договоренностей".

Как писал сайт kp.ru, 5 мая Армия обороны Израиля сообщила о том, что Военно-воздушные силы ликвидировали полевого командира группировки ХАМАС, который был ответственным за передачу денежных средств от Ирана вооруженным группировкам в секторе Газа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Небензя назвал "языковой инквизицией" закон об украинском языке
Зеленский назначил себя верховным главнокомандующим ВСУ
Порошенко показал свое новое место работы
В Ростуризме назвали опасный отель Египта, где от отравления умер ребенок
Эйфелеву башню в Париже закрыли из-за застрявшего на ней туриста
Все министры из Австрийской партии свободы выйдут из правительства
Совбез ООН не стал обсуждать закон «О языке» на Украине
В Финляндии на озере утонул россиянин
Опубликовано заявление об отставке премьер-министра Украины
Зеленский призвал США ужесточить санкции против России
Силы обороны Эстонии утверждают, что самолет из РФ нарушил воздушное пространство страны
Иран увеличит производство низкообогащенного урана
Китай остался без «Игры престолов» из-за споров с США
У бортпроводника украли пиджак с документами на рейсе Анталия-Казань
Американское издание рассказало о сексуальном скандале на подводной лодке ВМС США
В Лондоне можно будет пожить в штаб-квартире из фильма «Люди в чёрном»
В Госдуме прокомментировали заявление Зеленского по Донбассу
Министр обороны Украины опубликовал фотоколлаж с разрушенным Кремлем
Первый канал отправил приглашение на повторный финал «Голос.Дети» дочери Алсу
Владимир Зеленский за год заработал 9,7 миллионов гривен
В Госдуме раскритиковали молодежь за свадьбы ради банкета
Автоэксперт не поддержал инициативу МВД изымать авто у пьяных водителей
Дело экс-президента Армении приостановили и направили в Конституционный суд республики