СМИ сообщили о заключенном перемирии между израилем и ХАМАС

СЕГОДНЯ 00:14 2019-05-21T00:20:40+03:00

Израильские СМИ сообщили о договоренности о перемирии с ХАМАС Фото: REUTERS

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Израильские власти и палестинское движение ХАМАС, которое контролирует сектор Газа, договорились о перемирии сроком на полгода. Об этом сообщила в понедельник газета The Times of Israel со ссылкой на израильский 12-й канал.

По данным издания, стороны согласились на двустороннее прекращение огня. ХАМАС якобы пообещал "прекратить акции насилия вдоль ограждений, отделяющих сектор Газа от Израиля", не запускать горящие воздушные шары через границу и придерживаться 300-метровой буферной зоны.

Однако, как сообщает агентство Xinhua со ссылкой на официального представителя ХАМАС в секторе Газа Фаузи Бархума, информация о достигнутой договоренности не соответствует действительности.

Бархум отметил, что любое соглашение с Израилем о прекращении огня "должно основываться на приверженности Тель-Авива к выполнению всех ранее достигнутых договоренностей".

Как писал сайт kp.ru, 5 мая Армия обороны Израиля сообщила о том, что Военно-воздушные силы ликвидировали полевого командира группировки ХАМАС, который был ответственным за передачу денежных средств от Ирана вооруженным группировкам в секторе Газа.

ИСТОЧНИК KP.RU