Зеленский назначил себя верховным главнокомандующим ВСУ

СЕГОДНЯ 00:32 2019-05-21T00:39:29+03:00

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Вступивший в права главы государства Владимир Зеленский подписал свой самый первый указ на посту президента страны. Документ опубликован в понедельник на сайте президента Украины.

Указом Зеленский назначил себя Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Конституция республики предусматривает, что президент является главнокомандующим армии, назначает и снимает с должностей высшее командование ВС, присваивает высшие воинские звания, предлагает кандидатуры на должность министра обороны, а также формирует и возглавляет Совет национальной безопасности и обороны.

Как писал ранее сайт kp.ru, победивший на выборах Владимир Зеленский вступил в должность главы государства. Политик 20 мая принес присягу перед народом страны во время торжественной церемонии в зале Верховной Рады в Киеве. Он получил официальные символы власти — булаву, нагрудный знак и гербовую печать.

ИСТОЧНИК KP.RU