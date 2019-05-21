2019-05-21T02:15:09+03:00
Политика

Представитель Великобритании дважды прерывал выступление Небензи на заседании СБ ООН

Постпред России обвинил британского коллегу в попытке ввести цензуру в Совбезе
Юлия ДИВЕЕВА
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Заседание Совета Безопасности ООНЗаседание Совета Безопасности ООНФото: REUTERS
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Во время выступления постпреда РФ Василия Небензи нв экстренном заседании Совета Безопасности ООН его дважды перебивал заместитель постпреда Великобритании при ООН Джонатан Аллен.

Когда российский дипломат отметил, что "Россия считает необходимым указать коллегам в СБ на происходящее на Украине", британец потребовал предоставить ему слово в первый раз. Однако постпред Индонезии Диан Трианшах Джани, председательствующий в Совете в мае, отказал ему.

Небензя продолжил выступление, но через несколько минут Аллен снова прервал российского коллегу и заявил, что "процедура объяснения голосования не дает российскому дипломату право озвучивать полноценное выступление".

"Мы увидели сегодня попытку ввести цензуру в СБ. Те методы, которыми это делалось, неприемлемы", - резюмировал глава российской дипмиссии

Как сообщал сайт kp.ru, Россия 20 мая созвала экстренное заседание СБ ООН по вопросу украинского закона о языке. Однако по итогам голосования членов СБ, вопрос о законе о государственном языке на Украине не был включен в повестку заседания. Против проголосовали США, Франция, Великобритания, Польша, Бельгия и Германия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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