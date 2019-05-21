Порошенко лишился статуса миллиардера

СЕГОДНЯ 03:18 2019-05-21T03:22:28+03:00

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Петр Порошенко за пять лет своего президентства лишился почти половины своего состояния и перестал считаться миллиардером. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свой индекс миллионеров Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Чистый капитал кондитерского магната снизился с 2014 по 2019 годы почти на 40% до 705 миллионов долларов. Главным активом Порошенко остается корпорация "Рошен", которая была крупнейшим на Украине производителем кондитерских изделий. Фабрики под ее брендом работали также на территории России, в Литве и в Венгрии. В 2012 году производство кондитерских изделий "Рошен" превышало 400 тысяч тонн. Но сократилось на четверть после того, как продукцию запретили в РФ.

Также Порошенко владеет банком, телевизионным каналом, страховой компанией и несколькими сельхозпредприятиями.

Издание отмечает, что на Украине за последние пять лет обеднели и другие предприниматели. Так самый богатый человек в республике Ринат Ахметов потерял 50% капитала, который сейчас составляет 5,5 млрд долларов.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в 2018 году доходы Порошенко увеличились в 12 раз в сравнении с 2017 годом. Экс-президент входил в «Топ-100 самых богатых украинцев». С состоянием в $1,1 млрд он занимал шестую строчку рейтинга.

ИСТОЧНИК KP.RU