Забравшийся на Эйфелеву башню мужчина сдался спасателям

СЕГОДНЯ 04:14 2019-05-21T04:15:15+03:00

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Мужчина, забравшийся на Эйфелеву башню в понедельник, угрожал броситься вниз, но после уговоров сдался спасателям. С наступлением темноты он согласился, чтобы его спустили вниз.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что 20 мая днем на главной достопримечательности Парижа заметили темную фигуру, которая взбиралась по конструкции вверх. Неизвестный преодолел все ограждения на парапетах башни, вылез на уровне второго этажа и начал постепенно, без страховки, карабкаться к вершине башни. Мужчина успел забраться на высоту около 300 метров, остановившись прямо под верхней смотровой площадкой.

Власти города эвакуировали с башни и Марсова поля всех туристов. Со смотровой площадке к “прыгуну” с помощью альпинистского снаряжения спустились двое спасателей. По их данным, сорокалетний мужчина, одетый во все черное, сообщил, что намерен покончить с собой, сообщает телеканал BFM.

Несколько часов спасатели висели на веревках, уговаривая его не совершать непоправимый поступок. Лишь когда стемнело мужчина согласился, чтобы ему помогли спуститься вниз, где его задержала полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU