Авиакомпания Alitalia отменила более 300 рейсов из-за забастовки

СЕГОДНЯ 05:15 2019-05-21T05:17:25+03:00

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Более 300 рейсов отменила во вторник авиакомпания Alitalia в связи с забастовкой работников авиатранспорта, включая пилотов и бортпроводников. Об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении перевозчика.

"Из-за объявленной некоторыми итальянскими профсоюзами 24-часовой забастовки работников авиасектора, которая пройдет во вторник, 21 мая, Alitalia вынуждена отменить половину своих рейсов, запланированных на этот день", - говорится в сообщении.

Среди отмененных рейсов в основном полеты внутри Италии и в некоторые европейские города. Кроме того отменены несколько рейсов, стоявших в расписании на вечер понедельника и утро среды, передает ТАСС.

Известно, что в забастовке, помимо сотрудников Alitalia, примут также участие работники нескольких небольших итальянских авиакомпаний. Отметим, что национальный перевозчик Италии столкнулся с финансовыми трудностями и уже два года на компанию не могут найти покупателя.

ИСТОЧНИК KP.RU