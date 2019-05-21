2019-05-21T06:49:14+03:00
Умные вещи

Действия США не помешают Huawei развивать сети 5G

Основатель компании заверил, что никто не догонит ее по этим технологиям в ближайшие два-три года
Юлия ДИВЕЕВА
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Huawei продолжает развивать сети 5GHuawei продолжает развивать сети 5GФото: REUTERS
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Китайская телекоммуникационная компания Huawei продолжит программу развития технологий связи 5G, несмотря на действия США. Об этом заявил во вторник основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй.

"Нынешняя политика Соединенных Штатов явно недооценивает нашу силу. Программа развития сетей 5G Huawei абсолютно не пострадала", - цитирует его слова Центральное телевидение Китая.

Чжэнфэй подчеркнул, что в ближайшие два-три года никто не способен догнать Huawei в технологиях 5G.

Ранее сайт kp.ru писал, что Google приостановила бизнес-контакты с Huawei, из-за чего китайская компания осталась без доступа к программам и обновлениями ПО. К Google присоединились Intel, Qualcomm, Xilinx и Broadcom. Решение было принято после внесения китайской компании в черный список министерства торговли.

Однако 20 мая стало известно, что Минторг временно разрешил Huawei частично возобновить свою деятельность на территории США. Министерство выдало корпорации временную генеральную лицензию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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