2019-05-21T07:15:56+03:00
Телевизор

Последнюю серию "Игры престолов" посмотрели 19,3 млн человек

Два предыдущих рекорда также принадлежат пятому и третьему эпизоду финального сезона сериала
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Кадр из сериала "Игра престолов"Кадр из сериала "Игра престолов"
Изменить размер текста:

Заключительную серию финального сезона телесериала "Игра престолов" в минувшее воскресенье посмотрели рекордное число зрителей - 19,3 миллиона человек. Об этом сообщает телеканал НВО.

По имеющимся данным, предыдущую серию посмотрели около 18,4 млн человек. И это был самый высокий показатель для фэнтези-сериалов. А предыдущий рекорд с 17,8 миллиона зрителей установила третья серия последнего сезона "Игры престолов", передает ТАСС.

Напомним, 20 мая в свет вышла последняя серия финального, восьмого сезона фэнтезийной саги. Ранее сайт kp.ru писал, что дотошные фанаты обнаружили несколько ляпов в последней серии любимого сериала. Так за ногами персонажей Сэма Тарли, Давоса и Джендри, сидящих в шатре, рассмотрели пластиковые бутылки с водой.

Фанаты в целом остались недовольны последним сезоном "Игры престолов" и потребовали переснять финал. Петицию они разместили на международной онлайн-платформе Chande.org. В ней зрители просят руководство канала переснять все шесть серий, и сменить исполнительных продюсеров проекта Дэвида Бениоффа и Д. Б. Уайсса. Документ подписали более 1,3 миллиона человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Сериалы, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Новости 24
Зеленский подписал первый президентский указ
Действия США не помешают Huawei развивать сети 5G
В США упал самолет морской пехоты
Японский депутат не собирается в отставку из-за слов о "войне с Россией за Курилы"
Авиакомпания Alitalia отменила более 300 рейсов из-за забастовки
Трамп согласен провести переговоры с властями Ирана
Забравшийся на Эйфелеву башню мужчина сдался спасателям
На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступлениях
Порошенко лишился статуса миллиардера
Минторг временно разрешил Huawei частично возобновить свою деятельность в США
В фундаменте здания Госдумы нашли пустоты
Представитель Великобритании дважды прерывал выступление Небензи на заседании СБ ООН
Небензя назвал "языковой инквизицией" закон об украинском языке
Зеленский назначил себя верховным главнокомандующим ВСУ
СМИ сообщили о заключенном перемирии между израилем и ХАМАС
Порошенко показал свое новое место работы