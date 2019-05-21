Последнюю серию "Игры престолов" посмотрели 19,3 млн человек

СЕГОДНЯ 07:15 2019-05-21T07:15:56+03:00

Два предыдущих рекорда также принадлежат пятому и третьему эпизоду финального сезона сериала

Изменить размер текста: A A

Заключительную серию финального сезона телесериала "Игра престолов" в минувшее воскресенье посмотрели рекордное число зрителей - 19,3 миллиона человек. Об этом сообщает телеканал НВО.

По имеющимся данным, предыдущую серию посмотрели около 18,4 млн человек. И это был самый высокий показатель для фэнтези-сериалов. А предыдущий рекорд с 17,8 миллиона зрителей установила третья серия последнего сезона "Игры престолов", передает ТАСС.

Напомним, 20 мая в свет вышла последняя серия финального, восьмого сезона фэнтезийной саги. Ранее сайт kp.ru писал, что дотошные фанаты обнаружили несколько ляпов в последней серии любимого сериала. Так за ногами персонажей Сэма Тарли, Давоса и Джендри, сидящих в шатре, рассмотрели пластиковые бутылки с водой.

Фанаты в целом остались недовольны последним сезоном "Игры престолов" и потребовали переснять финал. Петицию они разместили на международной онлайн-платформе Chande.org. В ней зрители просят руководство канала переснять все шесть серий, и сменить исполнительных продюсеров проекта Дэвида Бениоффа и Д. Б. Уайсса. Документ подписали более 1,3 миллиона человек.

ИСТОЧНИК KP.RU