2019-05-21T07:53:27+03:00
Экономика

Венесуэла до конца января 2020 года откажется от Visa, MasterCard и Maestro

Операции по картам прекратятся уже с 30 ноября 2019 года
Юлия ДИВЕЕВА
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Венесуэла откажется от использования самых популярных платежных системВенесуэла откажется от использования самых популярных платежных системФото: REUTERS
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В Венесуэле прекратят использовать платежные системы Visa, MasterCard и Maestro к концу января 2020 года. Такое решение принял Центробанк страны и Управление институтов банковского сектора страны (SUDEBAN).

Как пишет издание Banca y Negocios, операции по дебетовым картам должны быть прекращены с 30 ноября 2019 года, по кредитным - с 30 января 2020 года. Финансовым учреждениям Венесуэлы поручено создать и развить независимую платежную систему с внедрением биометрической идентификации.

До лета следующего года в стране надеются уже совершать платежи и переводы между клиентами в национальной системе. Все банки страны должны в течение 10 рабочих дней, начиная с 16 мая, предоставить конкретные графики выполнения этого предписания.

В обосновании резолюции сказано, что меры принимаются в ответ на санкции США. Напомним, сайт kp.ru рассказывал, что МИД Боливарианской Республики сообщил 6 апреля, что официальный Каракас намерен юридическим путем бороться с новыми санкциями США в отношении компаний, сотрудничающих с Венесуэлой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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