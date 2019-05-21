2019-05-21T09:03:22+03:00
В мире

Посольство Украины в США выдало польских евреев на фото за крымских татар

На это обратило внимание российское представительство в Вашингтоне
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Посольство Украины в США выдало польских евреев на фото за крымских татарПосольство Украины в США выдало польских евреев на фото за крымских татарФото: Александр КОЦ
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Украинские дипломаты выдали фотографию депортации польских евреев за снимок депортации крымских татар 1944 года. На это обратило внимание российское представительство в Вашингтоне.

Каждый год, 18 мая, отмечался день памяти жертв депортации крымских татар.

К этой дате посольство Украины в США сделало публикацию. В ней для иллюстрации депортации крымских татар был использован снимок депортации евреев из польского гетто.

Опубликованная фотография принадлежит Мемориальному музею Холокоста США. В музее подчеркнули, что на ней запечатлена посадка евреев из лодзинского гетто в Польше в вагоны для отправки в лагерь смерти "Хелмно" между 1942 и 1944 годами. На рукаве пиджака одного из мужчин, который стоит возле вагона, нашита звезда Давида.

- Методичка украинской дипломатии, - отметили в российском посольстве, сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, в марте текущего года стало известно о том, что на Украине бывшие каратели и полицаи получат льготы на коммуналку и проезд. Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко прокомментировал «КП» закон, принятый в Незалежной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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