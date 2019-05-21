СЕГОДНЯ 08:06 2019-05-21T09:03:22+03:00

Посольство Украины в США выдало польских евреев на фото за крымских татар Фото: Александр КОЦ

На это обратило внимание российское представительство в Вашингтоне

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Украинские дипломаты выдали фотографию депортации польских евреев за снимок депортации крымских татар 1944 года. На это обратило внимание российское представительство в Вашингтоне.

Каждый год, 18 мая, отмечался день памяти жертв депортации крымских татар.

К этой дате посольство Украины в США сделало публикацию. В ней для иллюстрации депортации крымских татар был использован снимок депортации евреев из польского гетто.

Опубликованная фотография принадлежит Мемориальному музею Холокоста США. В музее подчеркнули, что на ней запечатлена посадка евреев из лодзинского гетто в Польше в вагоны для отправки в лагерь смерти "Хелмно" между 1942 и 1944 годами. На рукаве пиджака одного из мужчин, который стоит возле вагона, нашита звезда Давида.

- Методичка украинской дипломатии, - отметили в российском посольстве, сообщает "РИА-Новости".

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ИСТОЧНИК KP.RU