Взрыв автобуса в Египте не повлияет на открытие авиасообщения к турсезону

СЕГОДНЯ 08:21 2019-05-21T08:21:43+03:00

В туриндустрии предполагают, что авиасообщение с курортными городами Египта будет налажено к открытию туристического сезона Фото: REUTERS

Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии

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К открытию туристического сезона планируют возобновить авиасообщение с Египтом. Будут доступные многие курортные города, не только Каир. Даже взрыв, который накануне повредил туристический автобус в Гизе, вряд ли изменит планы. Об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РТС) Юрий Барзыкин.

Россиским туристам продлят предписание не посещать пирамиды и не совершать экскурсии на Синай, так как в «стране фараонов» не совсем спокойно. А вот на авиационной безопасности данная ситуация не должна сказаться.

— Теракт будет учитываться при открытии того или иного направления, но не думаю, что он отразится на сроках запуска авиасообщения.

Наша делегация недавно провела полную проверку. Но все же, стоит воздержаться от посещения пирамид и святых мест на Синайском полуострове, - объясняет газете «Известия» Юрий Барзин.

В авиационных кругах отмечают, что в аэропортах сохраняется высочайший уровень безопасности, который отвечает всем мировым стандартам. Это значит, что рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх могут быть открыты до октября 2019 года.

Эксперты предполагают, что теракт у пирамид сможет отпугнуть иностранных туристов. В 2015 году страну посещало примерно 15 млн гостей ежегодно, после взрыва самолета «Когалымавиа», который унес жизни более 200 человек, доля отдыхающих сократилась до 5 млн человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU