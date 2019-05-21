2019-05-21T09:05:14+03:00
Авто

Новенькие ЗИЛ-133 с Госрезерва выставили на продажу на «Авито»

Машины почти без пробега, прошли только заводскую обкатку
Елена АКИМОВА
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Новенькие "Крокодилы" выставили на продажу на "Авито". ФОТО: скриншот с сайта объявленийНовенькие "Крокодилы" выставили на продажу на "Авито". ФОТО: скриншот с сайта объявлений
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На популярном портале частных объявлений «Авито» неожиданно появилось сразу несколько объявлений о продаже грузовых автомобилей ЗИЛ-133ГЯ, в народе известного как «Крокодил». Машины не выпускают с 1999 года, а вот продавцы предлагает почти новенькие машины, которые прошли только заводскую обкатку.

В одном случае техника расположена на стоянке рядом предприятием «Абаканвагонмаш». Продавец пишет, что машины из Госрезерва, на одометрах не более 1 500 км пробега, новые шины и аккумуляторы.

Машины почти без пробега и 25 лет хранились в гараже. ФОТО: скриншот с сайта объявлений

Машины почти без пробега и 25 лет хранились в гараже. ФОТО: скриншот с сайта объявлений

Сами грузовики в отличном состоянии, никаких сколов краски, царапин и повреждений, а все потому, что 25 лет машины стояли в гараже. В это можно поверить - судя по фотоснимкам, автомобили пребывают в отличном состоянии.

Указанная цена - 700 тысяч рублей. Но если покупателю потребуется паспорт технического средства, чтобы выезжать на дороги общего пользования, то придется заплатить на 50 тысяч рублей больше.

Второе объявление из Уфы, здесь можно приобрести более ста авто, выпущенных в период с 1987 по 1994 годы. Продавец предлагает ЗИЛ-133ГЯ в количестве 125 штук и ЗИЛ-133Г – 4 машины. Цена на сто тысяч дешевле.

Приобрести "Крокодила" можно за 700 тысяч рублей ФОТО: скриншот с сайта объявлений

Приобрести "Крокодила" можно за 700 тысяч рублей ФОТО: скриншот с сайта объявлений

Грузовики ЗИЛ-133ГЯ стали «Крокодилами» из-за своего внешнего вида: вытянутые капот (носы) и длинные шасси (туловище) с двумя мостами. Грузоподъемность до 10 тонн, пятиступенчатая механическая коробка передач и 6-литровый камазовский восьмицилиндровый дизельный двигатель на 150 л.с. активнее всего машины использовались в роли пожарных автомобилей и автокранов, пишет «Российская газета».

ИСТОЧНИК KP.RU

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