В России упростили получение статуса инвалидности
В России упростили процедуру оформления инвалидности переведя документооборот в электронный формат. Эти изменения утверждает новое постановление кабмина.
"В целях сокращения сроков и упрощения процедуры освидетельствования граждан для установления инвалидности предусматривается поэтапный переход к обмену необходимыми документами между медицинскими организациями и учреждениями МСЭ (медико-социальной экспертизы) в электронном виде без участия инвалидов", - говорится в опубликованном на сайте ведомства документе.
Согласно постановлению, направление на медико-социальную экспертизу будет передаваться в бюро МСЭ электронным документом и без участия гражданина. И только при отсутствии доступа к информационным системам на бумаге. Об этом пишет ТАСС.
Кроме того, гражданин сможет сделать запрос на получение копий документов, участвующих в процедуре, через единый портал Госуслуг. Сайт kp.ru писал о недавно принятом постановлении, который расширяет перечень заболеваний для установления инвалидности.
ИСТОЧНИК KP.RU