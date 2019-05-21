В России упростили получение статуса инвалидности

СЕГОДНЯ 09:37 2019-05-21T09:37:12+03:00

Оформить необходимые документы теперь можно в электронном виде

Изменить размер текста: A A

В России упростили процедуру оформления инвалидности переведя документооборот в электронный формат. Эти изменения утверждает новое постановление кабмина.

"В целях сокращения сроков и упрощения процедуры освидетельствования граждан для установления инвалидности предусматривается поэтапный переход к обмену необходимыми документами между медицинскими организациями и учреждениями МСЭ (медико-социальной экспертизы) в электронном виде без участия инвалидов", - говорится в опубликованном на сайте ведомства документе.

Согласно постановлению, направление на медико-социальную экспертизу будет передаваться в бюро МСЭ электронным документом и без участия гражданина. И только при отсутствии доступа к информационным системам на бумаге. Об этом пишет ТАСС.

Кроме того, гражданин сможет сделать запрос на получение копий документов, участвующих в процедуре, через единый портал Госуслуг. Сайт kp.ru писал о недавно принятом постановлении, который расширяет перечень заболеваний для установления инвалидности.

ИСТОЧНИК KP.RU