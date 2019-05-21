СЕГОДНЯ 09:40 2019-05-21T10:26:18+03:00

Также он отметил, что на европейском телевидении постоянно встречаются заявления о "российской угрозе"

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Чешский журналист Йиржи Кобза заявил, что Россия пугает Запад традиционным ценностями, которые в Европе и в США пытаются истребить. Он подчеркивает, что страна тщательно уважает и сохраняет национальные традиции, а также прививает это молодым поколениям.

- Родина, как федерация народов, которые живут вместе в мире и сотрудничестве, многое значит для простых людей в России, - подчеркнул журналист.

Кобза заявил, что на европейском телевидении постоянно встречаются заявления о "российской угрозе". При этом, по его мнению, страны Запада совершают вещи и похуже, но на это никто не обращает внимания.

- Родина, как федерация народов, которые живут вместе в мире и сотрудничестве, многое значит для простых людей в России, - подчеркивает журналист.

Йиржи Кобза заявил, что россияне не поддерживают "сумасшедший гендеризм и крайний феминизм". У женщин и мужчин в России равные права, но при этом никто не считает их одинаковыми, пишет "РИА-Новости".

Журналист подчеркнул, что в стране нет некоммерческих организаций, которые финансируются из-за рубежа и "развращают общество" политическими программами.

Как считает чешский журналист, Москва "угрожает" Западу не военной силой, о чем так часто заявляют политики, а силой здравого смысла, своим уважением к истории и предкам. Поэтому против России часто вводят санкции и ограничения.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Владимир Зеленский призвал США ужесточить санкции против России. Президент Украины считает Соединенные Штаты мощным и очень серьезным партнером.

ИСТОЧНИК KP.RU