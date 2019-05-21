В России 24 миллиона человек скрывают свои доходы

СЕГОДНЯ 09:46 2019-05-21T09:46:07+03:00

По данным Росстата, в стране 81,3 млн жителей трудоспособного населения, а данные в ПФ поступают только от 54 млн граждан

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Росстат делится данными: в России численность трудоспособного населения в стране 81,3 млн человек. Пенсионный фонд приводит свою статистику: в ведомстве получают данные об отчислениях только на 54 млн человек. Официальное число безработных в стране чуть более 800 тысяч человек, еще 2,4 млн российских граждан — неработающие инвалиды. Получается, что оставшиеся 24 млн человек либо не работают, либо получают зарплату в «конверте».

Эксперты затрудняются назвать точную цифру, но предполагают, что теневой доход достигает 12 трлн рублей. Ежегодно в бюджет могла бы поступать треть этой суммы, но миллионы человек предпочитают не афишировать свои доходы.

Данные Минтруда на первую неделю мая свидетельствуют о том, что число официально зарегистрированных безработных — то есть состоящих на учете в службе занятости — в России чуть больше 805 тыс. человек. Также в стране в трудоспособном возрасте проживают 2,4 млн неработающих инвалидов, уточнили в министерстве.

Выходит, 24 млн трудоспособных россиян никак не задействованы в экономике страны: либо эти люди не имеют вообще никакого заработка, либо получают его «в конверте».

Согласно подсчетам Росстата реальных доходов населения по обновленной методике, в 2018 году средняя сумма оплаты труда наемных работников составила 34,5 трлн рублей. По старой схеме в 2018 году этот показатель был равен 25,2 трлн рублей. Разница в 9,3 трлн рублей, по мнению экспертов, и представляет собой преимущественно «серые» доходы россиян.

- Реальное число работающих в России составляет 70–72 млн, и именно от этой цифры надо отталкиваться при расчете теневой занятости. Остальные – это студенты, домохозяйки и люди, которые в силу обстоятельств не работают. Никто в России точно не знает, сколько человек реально не платят налоги со своих доходов. Теневой доход есть во всем мире, в России он занимает 22–23% экономической деятельности, что сопоставимо с Италией, - комментирует газете «Известия» директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович.

Кстати, если заставить всех людей легализовать свои доходы, то уровень бедности в России вырастет с нынешних 20 млн человек как минимум до 25 млн человек, считает эксперт.

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ИСТОЧНИК KP.RU