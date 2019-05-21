Кредит на здоровье: Лжеврачи заставили пенсионеров занять миллиард на лечение

СЕГОДНЯ 10:29 2019-05-21T10:29:47+03:00

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Российским полицейским удалось выявить мошенников, которые под предлогом лечения заставляли пенсионеров брать кредиты в банках. Болезни престарелым людям придумывали они же. Работая как сеть медклиник злоумышленники присвоили себе около миллиарда рублей.

По предварительным данным, жертвами преступников стали около 11 тысяч людей пожилого возраста. По версии правоохранительных органов, организовал нечестный бизнес ранее судимый гражданин одного из зарубежных государств.Ему удалось создать сеть медклиник в двух столицах, Рязанской, Калужской, Владимирской и Ярославской областях, Чувашской республики.

Сотрудники их колл-центров обзванивали пенсионеров и убеждали пройти обследование в нужной клинике. Дальше злоумышленники с совсем не медицинским образованием "находили" у клиентов болезни, требующие дорогого и немедленного лечения. Потерпевших склоняли к оформлению кредитов для получения услуг. Суммы займов доходили до полумиллиона. Об этом, со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк, пишет ТАСС.

Полицейские вместе с Росгвардией провели обыски в офисах компании и жилых помещениях сотрудников. Были обнаружены и изъяты деньги, документы, телефоны и компьютерная техника. По подозрению в совершении преступления задержаны 25 человек. По данному факту возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU