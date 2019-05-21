Судмедэксперта, который обнаружил алкоголь в крови погибшего шестилетнего ребенка, приговорили к 10 месяцам исправительных работ
В апреле 2017 года машина насмерть сбила мальчика возле дома в Московской области
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Судмедэксперта Михаила Клейменова, который нашел следы алкоголь в крови погибшего шестилетнего ребенка, приговорили к 10 месяцам исправительных работ. Мужчину признали виновным по статье "Халатность".
Напомним, в апреле 2017 года автомобиль насмерть сбил шестилетнего мальчика возле дома в Московской области. Спустя некоторое время экспертиза установила, что ребенок был пьян - в его крови якобы нашли 2, 7 промилле алкоголя.
ИСТОЧНИК KP.RU