Судмедэксперта, который обнаружил алкоголь в крови погибшего шестилетнего ребенка, приговорили к 10 месяцам исправительных работ

СЕГОДНЯ 10:52 2019-05-21T10:52:05+03:00

В апреле 2017 года машина насмерть сбила мальчика возле дома в Московской области

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Судмедэксперта Михаила Клейменова, который нашел следы алкоголь в крови погибшего шестилетнего ребенка, приговорили к 10 месяцам исправительных работ. Мужчину признали виновным по статье "Халатность".

Напомним, в апреле 2017 года автомобиль насмерть сбил шестилетнего мальчика возле дома в Московской области. Спустя некоторое время экспертиза установила, что ребенок был пьян - в его крови якобы нашли 2, 7 промилле алкоголя.

ИСТОЧНИК KP.RU