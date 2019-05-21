2019-05-21T11:09:46+03:00
Спорт

Александр Зинченко сфотографировался со всеми трофеями "Манчестер Сити" за сезон

В собственном Инстаграмме украинский защитник и бывший игрок «Уфы» опубликовал фотографию себя в окружении сразу четырех кубков, взятых Ман Сити в этом сезоне.
Дарья КРЫЛОВА
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Украинский футболист Зинченко и Кевин Де Брюйне.Украинский футболист Зинченко и Кевин Де Брюйне.Фото: REUTERS
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Для полноты картины сезона 2018-2019 «Манчестеру Сити» не хватает только кубка Лиги Чемпионов и Суперкубка Англии. Если за последний они еще поборются с «Ливерпулем» в августе, то судьба трофея Лиги Чемпионов под большим вопросом. Дело о финансовых махинациях на трансферном рынке, открытое УЕФА против «Манчестера Сити» все еще не закончилось и судьба попадания либо не попадания в европейский турнир на следующий сезон все еще не ясна.

Однако, проигрыш «Тоттенхэму» в Лиге Чемпионов нисколько не умаляет успехов «горожан» в домашнем чемпионате. Гвардиола и его подопечные достигли того, что даже не удалось сэру Алексу Фергюсону и его «Манчестеру Юнайтед» - взяли домашний трэбл.

Александр Зинченко сделал фото со всеми взятыми трофеями: чемпионат Англии, Кубок и Суперкубок Англии и Кубок английской лиги, и выложил в свой Инстаграм, официально поблагодарив болельщиков за поддержку.

«Это был удивительный сезон для нас. Я бы хотел сказать спасибо за большую поддержку! Я люблю всех вас», – написал он в своем аккаунте под фотографией.

В сезоне 2018-2019 Александр Зинченко принял участие в 29 матчах "Манчестер Сити", забил 1 гол и отдал 5 результативных передач, что для защитника, безусловно, очень хорошая статистика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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