2019-05-21T11:19:32+03:00
Общество

Бюджетные учреждения Архангельской области до конца года перейдут на раздельный сбор отходов

В первую очередь экологичную систему утилизации введут в школах региона
Ирина СУХАНОВА
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В Архангельской области в кратчайшие сроки будет разработана дорожная карта по внедрению системы раздельного сбора отходов. Соответствующее поручение губернатор области Игорь Орлов дал региональному министерству природных ресурсов и лесопромышленного комплекса. Планируется, что уже до конца этого года раздельный сбор отходов будет внедрен в учреждениях бюджетной сферы региона. В первую очередь на систему экологичной утилизации перейдут школы.

Глава Архангельской области так же пообещал поддержку предприятий, занимающихся раздельным сбором и переработкой отходов. В ближайшее время будет сформирована законодательная инициатива, закрепляющая льготы на налог на прибыль для них. Налоговая поддержка будет распространяться как на новые, так и на уже существующие предприятия.

- Предложения, связанные с льготированием налога на прибыль, соответствующих взносов, мы сформируем, проработаем с депутатским корпусом, чтобы данные требования, критерии по размеру вложений, по объемам поддержки нашли отражение в законодательстве Архангельской области, – подчеркнул Игорь Орлов во время еженедельного оперативного совещания.

По словам губернатора, аналогичных шагов по поддержке инвестиционной деятельности в сфере раздельного сбора отходов региональная власть ждет и от муниципалитетов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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