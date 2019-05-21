2019-05-21T11:37:18+03:00
Общество

В Совфеде предложили пораньше отправлять "отцов-одиночек" на пенсию

Но для этого необходимо узаконить само понятие
Григорий ЛЕОРДА
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Многодетные отцы скоро могут получить признание государства.Многодетные отцы скоро могут получить признание государства.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Пока в России еще не узаконили понятие "отец-одиночка", но уже придумали как таких поощрять. Мужчинам, воспитавших больше трех детей без участия матери, предлагается пораньше отправлять на пенсию. С таким предложением выступил председатель Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов.

Сенатор уже направил письмо вице-премьеру Татьяне Голиковой, на согласование. По мнению Кутепова, в том что женщины имеют право на досрочное присвоение пенсии за заслуги по воспитанию, есть несправедливость. Суть его инициативы в уравнении прав слабого и сильного пола.

«На основании изложенного прошу рассмотреть возможность внесения предложенных изменений, относительно досрочного выхода на пенсию многодетных отцов-одиночек и закрепления самого понятия «отец-одиночка» в законодательстве», — пишет сенатор в запросе.

Согласно документу, мужчина сможет выйти на пенсию уже в 55 лет, если за его плечами воспитание пяти и более детей. Если он поставил на ноги четверых, то своим правом он сможет воспользоваться в 61 год. В 62 предлагают отправлять на государственное обеспечение тех, кто воспитал только трех. Об этом пишет "Парламентская газета".

Правом смогут воспользоваться лишь те, кто исполнял родительские обязанности один. Это признают только в том случае, если мать детей умерла или была лишена родительских прав. Зачтутся также случаи, когда супруга была признана безвестно отсутствующей или ограничено дееспособной, отбывала наказания в исправительных учреждениях или уклонялась от воспитания детей. Еще один нюанс - наличие 20-летнего трудового стажа и пенсионный коэффициент не меньше 30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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