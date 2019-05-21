2019-05-21T12:07:53+03:00
Наука

Ученые объяснили желание завести собаку генетикой

У хозяев питомцев, как правило, есть предрасположенность заботиться о ком-то
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Ученые рассказали, почему люди заводят питомцевУченые рассказали, почему люди заводят питомцевФото: Иван ВИСЛОВ
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Шведские ученые из Уппсальского университета предположили, что желание человека завести какого-либо домашнего питомца обусловлено генетикой. Правда. В большей степени, это относится к собакам. Исследователи установили, что генетикой может быть обусловлен не просто выбор питомца, но даже его породы.

Во время эксперимента ученые на протяжении пятнадцати лет работали с парами близнецов. В результате выяснилось, что однояйцевые близнецы, которые абсолютно идентичны, как правило, оба являлись владельцами собак. А вот разнояйцевые близнецы часто заводили либо разных животных, либо только один из них был владельцем питомца, передает «360».

Как правило, у каждого второго владельца собаки, по словам ученых, генетика влияла на выбор питомца. При этом чаще всего, владельцами животных становились именно те люди, у которых на генном уровне заложена потребность заботиться о ком-то, пишет сайт телеканала «Звезда».

Пока не очень понятно, какие именно гены задействованы в этих «склонностях», но ученые обещают провести дополнительные исследования. Предполагается, что «ген собаководства» сформировался еще в древности, когда люди только начали приручать животных, пишет сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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