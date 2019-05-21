2019-05-21T12:20:03+03:00
В мире

Посол Венесуэлы в РФ: О размещении российской военной базы речи не идёт

Дипломат Карлос Рафаэль Фариа Тортоса ответил на слухи о «таинственных самолетах», прилетающих из Москвы в Каракас
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Карлос Рафаэль Фариа Тортоса.Карлос Рафаэль Фариа Тортоса.Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ
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Отвечая на вопрос «КП», посол Венесуэлы в РФ Карлос Рафаэль Фариа Тортоса отверг слухи о «размещении российской военной базы под Каракасом»:

— Мы слышим это от ряда СМИ, и знаем, кто стоит за подобными домыслами. У нас с Россией хорошие отношения во многих отраслях, включая военное сотрудничество. Оно началось ещё во времена команданте Чавеса. Он предвидел, что нужно менять поставщиков военного оборудования: с американского на российское, — напомнил дипломат.

И прокомментировал, как говорят в МИДе, «инсинуации» вокруг «таинственных военных самолётов», которые недавно доставляли рейсом Москва-Каракас то ли золото, то ли наёмников (так, по крайней мере, утверждали некоторые СМИ):

— То, что «самолёты летают» — это часть этого [военно-технического] сотрудничества. Но нигде никто не говорил ни в нашем, ни в российском правительстве о размещении «русской военной базы» в Венесуэле. Тут надо задать другой вопрос: а сколько военных баз у США? Более восьмисот. В том числе семь — в непосредственной близости от нашей страны, в Колумбии, что не способствует стабильности в регионе, — подвёл итог Карлос Рафаэль Фариа Тортоса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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