2019-05-21T12:51:33+03:00
Общество

"Яндекс" выяснил, в каких городах выгоднее есть окрошку

Больше всего денег на кастрюлю с блюдом россиянин потратит в Москве и Красноярске, а меньше всего в Волгограде и Перми
Григорий ЛЕОРДА
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Стоимость окрошки на разных частях страны сильно отличается. ФОТО nexplorer.ruСтоимость окрошки на разных частях страны сильно отличается. ФОТО nexplorer.ru
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Аналитики "Яндекса" выяснили, во сколько обойдется окрошка для жителей России. Для этого они изучили данные о чеках, которые сканировали пользователи приложения Едадил для получения кэшбэка. Ингредиенты блюда встречались в 2,7 миллионов чеках. Окрошка на пять порций обходится жителям России в среднем 281 рубль.

Большая часть суммы уходит на колбасу (102 руб.) и квас (53 руб.). Стоимость остальных ингредиентов составляет меньше половины всей суммы. Исследователи предполагают, что полученные цены стремятся к минимальным. Вероятно, большинство продуктов были куплены со скидкой или просто по низкой цене.

Стоимость этих продуктов определила цену окрошки в регионах.

Стоимость этих продуктов определила цену окрошки в регионах.

"Самая дорогая окрошка в Москве — 343 руб.: колбаса в столице почти в полтора раза дороже, чем в среднем. На втором и третьем месте среди городов-миллионеров — Красноярск и Екатеринбург. Дешевле всего приготовление окрошки обходится в Перми — 246 руб.: там сравнительно недорогие колбаса, огурцы и яйца" - отмечают в "Яндексе".

Дороже всего выходит редис, колбаса и огурцы.

Дороже всего выходит редис, колбаса и огурцы.

Питерская окрошка выйдет дешевле Красноярской.

Питерская окрошка выйдет дешевле Красноярской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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